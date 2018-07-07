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巴西世足出局運氣差？ 教頭：機會很殘酷

2018-07-07 10:54聯合新聞網 記者林宋以情╱即時報導

內馬爾傷停補實射門差點破網追平，但被對手門將撲救，教頭只能大嘆時不我予。 美聯社
內馬爾傷停補實射門差點破網追平，但被對手門將撲救，教頭只能大嘆時不我予。 美聯社
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