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影╱超跑車禍2死3傷畫面曝光 瞬間爆出濃煙

搶世足四強門票 瑞典是英格蘭剋星！

2018-07-07 09:07聯合新聞網 記者毛琬婷／綜合報導

瑞典隊長格蘭奎費斯特（右）不擔心對上英格蘭。 （歐新社）
瑞典隊長格蘭奎費斯特（右）不擔心對上英格蘭。 （歐新社）
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