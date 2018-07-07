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麗星郵輪風波暫歇 1446人下船、841人續留船上

世足／法國攻守壓制2：0淘汰烏拉圭 隔12年再闖四強

門將成決勝分水嶺 高盧雄雞連破南美勁旅創歷史

2018-07-07 01:33聯合新聞網 綜合報導

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