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內馬爾世足花多少時間躺？瑞士電視台算給你看

2018-07-06 10:46聯合新聞網 記者陳宛晶╱即時報導

瑞士電視頻道RTS很認真地統計出內馬爾每場倒地時間。 美聯社
瑞士電視頻道RTS很認真地統計出內馬爾每場倒地時間。 美聯社
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