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世足／法國、烏拉圭 今夜矛盾對決

2018-07-06 04:02聯合新聞網 綜合報導

法國（下圖）今夜10點對決烏拉圭（上圖）。 （法新社）
法國（下圖）今夜10點對決烏拉圭（上圖）。 （法新社）
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