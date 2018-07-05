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日本世足輸球後留下的字條 為何讓大陸人集體汗顏

八強席位奪冠國占一半 常態中也期待黑馬奔騰

2018-07-05 11:37聯合新聞網 何長發

八強中有四隊曾拿過世界盃冠軍，其中以巴西的五度奪冠為最多。 美聯社
八強中有四隊曾拿過世界盃冠軍，其中以巴西的五度奪冠為最多。 美聯社
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