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8強搶勝 史上最難預測的一屆

2018-07-05 06:36聯合報 記者葉姵妤／綜合報導

在十九歲新秀姆巴佩（左）帶領下，法國備受期待。 （美聯社）
在十九歲新秀姆巴佩（左）帶領下，法國備受期待。 （美聯社）
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