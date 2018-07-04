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世足八強出爐！打破PK魔咒 英格蘭險勝搶下最後一張門票

打破PK大戰魔咒 英格蘭險勝哥倫比亞晉8強

2018-07-04 05:39聯合新聞網 記者劉肇育╱即時報導

下半場英格蘭隊長凱恩率先以12碼罰球踢進一球領先。 圖／路透社
下半場英格蘭隊長凱恩率先以12碼罰球踢進一球領先。 圖／路透社
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