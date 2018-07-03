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可以放暑假啦！107年指考10科題目解答通通有 快來對答案

世足尬哥國沒在怕 凱恩：我每場都能進球

2018-07-03 17:58聯合新聞網 記者林宋以情╱即時報導

英格蘭隊長無懼強敵針對性防守，有信心場場進球為英格蘭拚下大力神盃。 美聯社
英格蘭隊長無懼強敵針對性防守，有信心場場進球為英格蘭拚下大力神盃。 美聯社
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