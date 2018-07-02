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世足／延長賽罰丟12碼 克羅埃西亞PK險勝丹麥

世足／俄羅斯PK大戰守住兩球 4:3淘汰西班牙晉8強

為Tiki-taka打法敲響喪鐘 俄門將PK神撲續寫地主傳奇

2018-07-02 04:22聯合新聞網 綜合報導

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