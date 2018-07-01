同樣19歲初登世界盃 姆巴佩表現比梅羅更亮眼

相關新聞
世足賽／烏拉圭功臣受傷 C羅攙扶離場全場感動2018-07-01 11:11
是否繼續踢國家隊？C羅：暫不討論未來2018-07-01 10:02
世足賽／C羅也打包回家 烏拉圭2:1淘汰葡萄牙2018-07-01 04:25
世足賽／西班牙抗俄 就怕地主魔咒來攪局2018-07-01 09:16
世足賽／姆巴佩梅開二度 法教頭：下一個羅納度2018-07-01 09:14
世足賽／雙拳難敵四手 C羅只能無語問蒼天2018-07-01 06:45
哥倫比亞「J羅」缺席練球 尬英格蘭有變數2018-07-01 09:59
世足賽／梅西、C羅攜手出局 看見世代交替2018-07-01 11:13
觸球最少、射門最多 C羅仍無力回天2018-07-01 10:16
世足賽／馬斯切拉諾阿根廷隊退役 梅西或跟進？2018-07-01 09:55
姆巴佩一戰封神 阿根廷黃金一代雖敗猶榮2018-07-01 02:33
梅西掰掰！ 法國4：3勝出淘汰阿根廷晉8強2018-06-30 23:53
世足賽／C羅養眼 扮舞棍也能球門後方射門2018-06-30 20:03
世足賽／結婚紀念日對法國 梅西削髮明志2018-06-30 18:06
NBA／最差的球隊？ 「巴拿馬洪金寶」火大回擊2018-06-30 16:37
前有阿根廷後有葡萄牙 法國拚冠一山還比一山高2018-06-30 15:41
左半8強死鬥別小看日本 右半8強西班牙獨領風騷2018-06-30 13:03
世足賽／馬拉度納行為脫序 FIFA要他多點尊重2018-06-30 10:23
世足賽／16強交手 墨隊長：內馬爾會誇大犯規2018-06-30 10:20
世足賽／阿根廷開窗就見C羅 飯店趕工補上梅西2018-06-30 10:13
夜裡邊吃邊看 世足賽激情 害苦鴨子跟小龍蝦2018-06-30 10:00
世足賽／VAR使用成效 FIFA宣稱正確率99.3%2018-06-30 09:43
世足賽／鎖死梅西成關鍵 法教頭透露已有對策2018-06-30 09:37
世足賽／貧男孩自製球衣引關注 庫蒂尼奧送正版2018-06-30 09:11
世足賽／德國小組賽出局 厄齊爾打破沉默：很心痛2018-06-30 09:10
世足賽／PK大戰比資歷 阿根廷最佳英格蘭最差2018-06-30 07:20
阿根廷罩門…梅西個人秀 法國優勢…善打團體戰2018-06-30 05:18
對決巴西？ 比利時不怕「死亡籤」2018-06-30 05:18
世足賽／16強首役法國擋路 梅西要硬闖2018-06-30 05:18
世足還沒踢完 神準預測3場的日本章魚被煮了2018-06-29 19:02
孫興慜踢出轉會行情 亞洲與世界一流仍有差距2018-06-29 18:49
本屆最令人期待 梅西、C羅對決有機會8強上演！2018-06-29 16:50
BBC世足小組賽最佳11人 孫興慜等亞洲三將入選2018-06-29 15:07
德國世足淘汰球衣半價出清 品牌大戰延燒16強2018-06-29 13:13
日本自力晉級未成 16強後攻守都需加強2018-06-29 12:44
淨勝球寫北韓後最差 巴拿馬不爽受封世足最糟2018-06-29 12:18
比利時贏球 分組第一晉級反而不利？2018-06-29 12:05
阿根廷世足大難不死 法國盼當梅西終結者2018-06-29 11:43
非洲黑馬嘎然而止 南美神鷹死裡逃生逆風高飛2018-06-29 11:21
熱門文章
NBA／力壓澳洲NBA球員 日本新星前途一片光明2018-06-30 13:37
大馬羽賽／3局大戰拍落辛度 戴資穎衛冕剩一步2018-06-30 16:11
NBA／破解球星手提包內容 衛少隨身物品一籮筐2018-06-30 16:17
NBA／夏日補強大作戰 2018年自由球員一覽2018-07-01 09:25
NBA／聲稱大交易機會低 安吉：流言多半是假的2018-06-30 12:30
前有阿根廷後有葡萄牙 法國拚冠一山還比一山高2018-06-30 15:41
NBA／訪中表演賽遭惡意犯規 湯普森怒離場2018-06-30 12:52
中職／王建民結束悍將客座教練 自認也學到很多2018-06-30 18:02
中職／選秀狀元將出爐 最老最菜二選一2018-06-30 23:49
NBA／傳將成自由球員 詹皇有意湖人？2018-06-30 23:43
NBA／各隊新秀即將登台亮相 夏季聯賽開打倒數2018-06-30 16:20
中職／悍將選秀人選不多透露 蔡承儒：重點在養成2018-06-30 18:17
日職／陽岱鋼雙安1打點 巨人中止5連敗2018-06-30 16:36
成棒／亞運中培隊全場10次四死球 赴美交流賽2連敗2018-06-30 13:08
大馬羽賽／小戴再奪勝 離衛冕只差一步2018-06-30 23:41
MLB╱大谷翔平恢復練習打擊 最快下周歸隊？2018-06-30 12:45
NBA╱遊樂場拚投籃 湯普森慘輸中國女童2018-06-30 12:54
NBA／球員溫暖的家 NBPA不是冷冰冰工會2018-06-30 16:24
NBA／駁報稱有意出售尼克 多蘭：目前沒有計畫2018-06-30 12:17
世足賽／姆巴佩梅開二度 法教頭：下一個羅納度2018-07-01 09:14
MLB／今日戰績表 國民全場狂發7轟大勝費城人2018-06-30 13:56
日職／陳冠宇再回羅德隊一軍 出賽軟銀牛棚待命2018-06-30 13:35
成棒／申皓瑋與林承飛同入中華隊 盼多看多學2018-06-30 16:46
成棒／林政賢拚亞運 打亞冠賽學會壓力釋放2018-06-30 16:44
MLB／今日戰績表 紅襪完封大勝洋基搶回美東龍頭2018-07-01 11:40
世足賽／C羅也打包回家 烏拉圭2:1淘汰葡萄牙2018-07-01 04:25
左半8強死鬥別小看日本 右半8強西班牙獨領風騷2018-06-30 13:03
世足賽／雙拳難敵四手 C羅只能無語問蒼天2018-07-01 06:45
留言