親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界盃足球賽
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球

一句「聘金多少」婚事告吹 小資男嘆：在賣女兒嗎？

陳世雄批反年改的人 「不只拖垮政府也拖垮國家」

觸球最少、射門最多 C羅仍無力回天

2018-07-01 10:16聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

C羅。 美聯社
C羅。 美聯社
分享

相關新聞

是否繼續踢國家隊？C羅：暫不討論未來

2018-07-01 10:02

世足賽／C羅也打包回家 烏拉圭2:1淘汰葡萄牙

2018-07-01 04:25

世足賽／西班牙抗俄 就怕地主魔咒來攪局

2018-07-01 09:16

世足賽／姆巴佩梅開二度 法教頭：下一個羅納度

2018-07-01 09:14

世足賽／雙拳難敵四手 C羅只能無語問蒼天

2018-07-01 06:45

哥倫比亞「J羅」缺席練球 尬英格蘭有變數

2018-07-01 09:59

世足賽／馬斯切拉諾阿根廷隊退役 梅西或跟進？

2018-07-01 09:55

姆巴佩一戰封神 阿根廷黃金一代雖敗猶榮

2018-07-01 02:33

梅西掰掰！ 法國4：3勝出淘汰阿根廷晉8強

2018-06-30 23:53

世足賽／C羅養眼 扮舞棍也能球門後方射門

2018-06-30 20:03

世足賽／結婚紀念日對法國 梅西削髮明志

2018-06-30 18:06

NBA／最差的球隊？ 「巴拿馬洪金寶」火大回擊

2018-06-30 16:37

前有阿根廷後有葡萄牙 法國拚冠一山還比一山高

2018-06-30 15:41

左半8強死鬥別小看日本 右半8強西班牙獨領風騷

2018-06-30 13:03

世足賽／馬拉度納行為脫序 FIFA要他多點尊重

2018-06-30 10:23

世足賽／16強交手 墨隊長：內馬爾會誇大犯規

2018-06-30 10:20

世足賽／阿根廷開窗就見C羅 飯店趕工補上梅西

2018-06-30 10:13

夜裡邊吃邊看 世足賽激情 害苦鴨子跟小龍蝦

2018-06-30 10:00

世足賽／VAR使用成效 FIFA宣稱正確率99.3%

2018-06-30 09:43

世足賽／鎖死梅西成關鍵 法教頭透露已有對策

2018-06-30 09:37

世足賽／貧男孩自製球衣引關注 庫蒂尼奧送正版

2018-06-30 09:11

世足賽／德國小組賽出局 厄齊爾打破沉默：很心痛

2018-06-30 09:10

世足賽／PK大戰比資歷 阿根廷最佳英格蘭最差

2018-06-30 07:20

阿根廷罩門…梅西個人秀 法國優勢…善打團體戰

2018-06-30 05:18

對決巴西？ 比利時不怕「死亡籤」

2018-06-30 05:18

世足賽／16強首役法國擋路 梅西要硬闖

2018-06-30 05:18

世足還沒踢完 神準預測3場的日本章魚被煮了

2018-06-29 19:02

孫興慜踢出轉會行情 亞洲與世界一流仍有差距

2018-06-29 18:49

本屆最令人期待 梅西、C羅對決有機會8強上演！

2018-06-29 16:50

BBC世足小組賽最佳11人 孫興慜等亞洲三將入選

2018-06-29 15:07

德國世足淘汰球衣半價出清 品牌大戰延燒16強

2018-06-29 13:13

日本自力晉級未成 16強後攻守都需加強

2018-06-29 12:44

淨勝球寫北韓後最差 巴拿馬不爽受封世足最糟

2018-06-29 12:18

比利時贏球 分組第一晉級反而不利？

2018-06-29 12:05

阿根廷世足大難不死 法國盼當梅西終結者

2018-06-29 11:43

非洲黑馬嘎然而止 南美神鷹死裡逃生逆風高飛

2018-06-29 11:21

世足16強有死亡半區 4冠軍與3大球星提前對決

2018-06-29 10:43

噓聲迎日vs.掌聲送韓 運動精神強烈對比

2018-06-29 10:13

稱世足淘汰無關運氣 德國傳奇卡恩怒點2戰犯

2018-06-29 10:03
看更多

熱門文章

NBA／力壓澳洲NBA球員 日本新星前途一片光明

2018-06-30 13:37

NBA／喬治請益下一步 韋德：沒什麼比得上奪冠

2018-06-30 12:15

大馬羽賽／3局大戰拍落辛度 戴資穎衛冕剩一步

2018-06-30 16:11

NBA／破解球星手提包內容 衛少隨身物品一籮筐

2018-06-30 16:17

NBA／聲稱大交易機會低 安吉：流言多半是假的

2018-06-30 12:30

前有阿根廷後有葡萄牙 法國拚冠一山還比一山高

2018-06-30 15:41

NBA／訪中表演賽遭惡意犯規 湯普森怒離場

2018-06-30 12:52

NBA／夏日補強大作戰 2018年自由球員一覽

2018-07-01 09:25

MLB／柏德雙響砲 洋基4轟擊潰紅襪再登榜首

2018-06-30 12:00

中職／王建民結束悍將客座教練 自認也學到很多

2018-06-30 18:02

中職／選秀狀元將出爐 最老最菜二選一

2018-06-30 23:49

NBA／各隊新秀即將登台亮相 夏季聯賽開打倒數

2018-06-30 16:20

NBA／傳將成自由球員 詹皇有意湖人？

2018-06-30 23:43

中職／悍將選秀人選不多透露 蔡承儒：重點在養成

2018-06-30 18:17

日職／陽岱鋼雙安1打點 巨人中止5連敗

2018-06-30 16:36

成棒／亞運中培隊全場10次四死球 赴美交流賽2連敗

2018-06-30 13:08

NBA／駁報稱有意出售尼克 多蘭：目前沒有計畫

2018-06-30 12:17

MLB╱大谷翔平恢復練習打擊 最快下周歸隊？

2018-06-30 12:45

NBA╱遊樂場拚投籃 湯普森慘輸中國女童

2018-06-30 12:54

NBA／球員溫暖的家 NBPA不是冷冰冰工會

2018-06-30 16:24

大馬羽賽／小戴再奪勝 離衛冕只差一步

2018-06-30 23:41

MLB／今日戰績表 國民全場狂發7轟大勝費城人

2018-06-30 13:56

世足賽／姆巴佩梅開二度 法教頭：下一個羅納度

2018-07-01 09:14

日職／陳冠宇再回羅德隊一軍 出賽軟銀牛棚待命

2018-06-30 13:35

成棒／申皓瑋與林承飛同入中華隊 盼多看多學

2018-06-30 16:46

成棒／林政賢拚亞運 打亞冠賽學會壓力釋放

2018-06-30 16:44

世足賽／C羅也打包回家 烏拉圭2:1淘汰葡萄牙

2018-07-01 04:25

左半8強死鬥別小看日本 右半8強西班牙獨領風騷

2018-06-30 13:03

世足賽／雙拳難敵四手 C羅只能無語問蒼天

2018-07-01 06:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top