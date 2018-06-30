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16強首役法國擋路 梅西要硬闖

2018-06-30 05:18聯合新聞網 記者毛琬婷／綜合報導

梅西練球不鬆懈，阿根廷的成敗都在他身上。 （法新社）
梅西練球不鬆懈，阿根廷的成敗都在他身上。 （法新社）
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