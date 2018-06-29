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世足／日本0：1輸波蘭 但靠少塞內加爾2張黃牌闖進16強

世足／哥倫比亞分組第一晉級 非洲國家無緣16強

日本自力晉級未成 16強後攻守都需加強

2018-06-29 00:50聯合新聞網 綜合報導

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