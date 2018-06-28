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英格蘭本命年？ BBC列世足奪冠四徵兆

2018-06-28 16:42聯合新聞網 記者劉肇育╱即時報導

BBC官方推特上公布了英格蘭奪冠的四大徵兆，認為三獅軍團有機會挑戰相隔52年的世...
BBC官方推特上公布了英格蘭奪冠的四大徵兆，認為三獅軍團有機會挑戰相隔52年的世足賽金盃。。 美聯社
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