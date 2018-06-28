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健身房高會員數卻仍慘賠4千萬 老闆分析倒閉原因

太空有「龍宮」熱得像火山？3年飛32億公里 解謎全靠它

德國世足淘汰成砲灰 厄齊爾與球迷當眾開吵

2018-06-28 10:02聯合新聞網 記者陳宛晶╱即時報導

德國出局，表現不佳的厄齊爾成眾矢之的。 路透
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