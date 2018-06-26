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喊話終結梅西 奈及利亞主帥：不是來看他踢球的

2018-06-26 10:14聯合新聞網 記者劉肇育╱即時報導

奈及利亞喊話造終結梅西本屆的世足之旅。 美聯社
奈及利亞喊話造終結梅西本屆的世足之旅。 美聯社
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