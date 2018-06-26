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葡萄牙1比1戰平伊朗 分組第2晉級

2018-06-26 04:32中央社 台北26日電

伊朗安薩里法德（Karim Ansarifard，中）。 美聯社
伊朗安薩里法德（Karim Ansarifard，中）。 美聯社
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