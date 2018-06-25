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暑假作業「玩電動」 哪間小學這麼爽？

世足賽／網路酸民太毒舌 內馬爾父親：放過他吧！

2018-06-25 11:04聯合報 記者林宋以情╱即時報導

內馬爾父親不捨兒子帶傷奮戰。 美聯社
內馬爾父親不捨兒子帶傷奮戰。 美聯社
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