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長照願景／汪建民：我最想說謝謝的人是妹妹 但我從沒講過

世足賽／日本教頭竟要求球員 增高5cm增重5kg

2018-06-24 21:35聯合新聞網 綜合報導

日本教頭西野朗，要求球員增高5cm增加5kg，以對付塞內加爾。 路透
日本教頭西野朗，要求球員增高5cm增加5kg，以對付塞內加爾。 路透
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