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國旅卡白話文 不就是拿我加班費...當觀光提款機 刷得心酸

慢跑誤越美加邊界 法國女郎遭美拘留14天

瑞典下戰對德國 想贏球除了奇蹟還要有運氣

2018-06-23 09:44聯合新聞網 趙榮瑞（國立台灣體育運動大學教授）

瑞典下一戰普遍不被看好。 （法新社）
瑞典下一戰普遍不被看好。 （法新社）
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