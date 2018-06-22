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還原國旅卡決策過程 觀光局今緊急要求銀行刪水電瓦斯項目

阿根廷世足慘敗換帥風聲四起 下役可能換人調度

2018-06-22 18:07聯合新聞網 記者毛琬婷╱即時報導

阿根廷慘敗後，有外媒批露，阿根廷眾將希望能將主帥森保利（Jorge Sampao...
阿根廷慘敗後，有外媒批露，阿根廷眾將希望能將主帥森保利（Jorge Sampaoli）「炒魷魚」。 美聯社
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