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又見相機漂流記！在西貢撿到潛水相機 「陳樂澄」你在哪裡

世足近半比賽只進1球 為何1比0超乎想像多？

世足近半比賽只進1球 為何1比0超乎想像多？

2018-06-21 09:54聯合新聞網 何長發

比賽的輸贏往往就在那電光石火一瞬間，C羅(中)精準的一頂，就保住了葡萄牙的半壁江...
比賽的輸贏往往就在那電光石火一瞬間，C羅(中)精準的一頂，就保住了葡萄牙的半壁江山，摩洛哥隊卻提早和16強說再見。 美聯社
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