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軍人年改三讀了！ 18％優存有條件免砍

進化C羅閃耀葡式勝利 摩洛哥時運不濟悲壯出局

2018-06-21 00:56聯合新聞網 聯合新聞網

C羅兩場比賽總共四腳射正便全數成為進球，分別是用12碼罰球、自由球、非慣用腳遠射...
C羅兩場比賽總共四腳射正便全數成為進球，分別是用12碼罰球、自由球、非慣用腳遠射、頭錘四種方式攻入。 美聯社
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