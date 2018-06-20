親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界盃足球賽
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球

川普太空軍行不行 軍方、國會、專家都打問號

世足日本門將抗議判決 「欺騙」舉動遭批不光彩

2018-06-20 12:21聯合新聞網 記者劉肇育╱即時報導

被對手「地面自由球」進球，日本隊門將川島永嗣當下的抗議舉動引發了球迷與媒體的熱議...
被對手「地面自由球」進球，日本隊門將川島永嗣當下的抗議舉動引發了球迷與媒體的熱議，成為勝負之外的話題。 美聯社
分享

相關新聞

烏龍戲碼頻傳 世足演活真實人生

2018-06-20 09:52

攻守平衡造就塞國黑馬DNA 波蘭中場自毀長城

2018-06-20 03:07

世足爆冷輸日 哥國主帥：痛苦的回憶

2018-06-20 11:05

世足首戰被瑞士撞壞 內馬爾疑有新腳傷出賽成謎

2018-06-20 09:46

日本球迷不忘撿垃圾再離場 外媒盛讚最佳應援

2018-06-20 10:22

葡萄牙搶分組第一輸不得 世足輸贏押在C羅？

2018-06-20 09:03

俄羅斯世足兩戰進8球太兇猛 平84年前地主紀錄

2018-06-20 09:45

世足比利時又內鬨？ 隊長阿扎爾稱罵醒盧卡庫

2018-06-20 09:07

日本「歐吉桑軍團」鬥志滿分 靠紮實拿下勝利

2018-06-19 22:28

兩大殺手助英、比過關 瑞典考驗還在後頭

2018-06-19 09:47

比利時靠球星贏球 組織配合有限恐走不了多遠

2018-06-19 02:30
看更多

熱門文章

NBA／選擇父親節發公開信 KD父感謝兒子諒解

2018-06-19 16:29

NBA／嘻哈天王強勢入主 籃球鞋市場再掀波瀾

2018-06-19 15:02

NBA／父親恐面臨10年刑期 康特：仍將為人權而戰

2018-06-19 16:28

NBA／史密斯決賽G1球衣 拍賣喊價近萬美金

2018-06-20 11:07

中職／教練靈活、球員夠拚 造就桃猿王朝

2018-06-20 07:00

中職／張志豪生涯首次3響砲 難擋猿隊5連勝

2018-06-19 22:16

MLB／奪生涯244勝 柯隆創多明尼加籍投手紀錄

2018-06-19 13:23

NBA／盛讚金童唐西奇 奈許：他是夢幻潛力股

2018-06-19 15:03

NBA／主演電影將上映 厄文：羅素是靈感之一

2018-06-19 12:57

NBA／夏天重訓成效亮眼 庫茲瑪：感謝巨石強森

2018-06-20 11:35

中職／測試會名單公布 吳俊偉、黃紹熙等33人獲推薦

2018-06-19 16:25

網球／草地超威 費德勒溫布頓有望改寫新紀錄

2018-06-19 21:15

中職／單場3轟不敵猿 張志豪無奈

2018-06-20 00:22

MLB╱天使折翼添4傷兵 隊上15名球員受傷

2018-06-19 16:18

女王草地賽／小約、瓦文卡配雙打 史上頭一遭

2018-06-19 14:16

MLB／今日戰績表 太空人再見安氣走光芒拉出12連勝

2018-06-19 14:49

中職／羅力6局8K失1分好投 悍將賞獅3連敗

2018-06-19 21:51

中職／讀賣巨人三軍來台首戰 林樺慶與櫻井俊貴扛先發

2018-06-19 16:01

MLB／大谷右手肘傷 2到3週內重新評估

2018-06-19 12:43

MLB╱道奇克勒、柳賢振仍不適 延遲回歸時間

2018-06-19 16:19

中職／獅隊上半季爭冠失利 牛棚不穩心理素質待強化

2018-06-19 19:27

MiLB╱林子偉猛打賞 第四轟出爐

2018-06-20 11:55

MLB╱水手隊官網宣布 簽下高苑左投張景淯

2018-06-20 11:59

中職／蘇智傑下半季打亞運 獅隊嘗試調整棒次

2018-06-19 20:03

馬約卡女網／挑戰頭號種子失敗 謝淑薇草地出師不利

2018-06-19 22:15

田徑／百米9秒97 中國謝震業成為亞洲新飛人

2018-06-20 12:11

網球／英網球一哥艾德蒙：墨瑞超會踢足球

2018-06-20 00:19

籃球／成大攜手稱霸全國永仁女籃隊 運動科學訓練

2018-06-19 15:18

中職／郭阜林近月長打熄火 低潮待突破

2018-06-19 20:04

女王草地賽／墨瑞首輪掰 溫網出賽生變數

2018-06-20 11:39

Happy Run公益路跑星光熠熠 818桃園開跑

2018-06-19 14:14

足球／中國廣州富力隊南加州集訓 球迷熱情助威

2018-06-19 16:15

世足比利時又內鬨？ 隊長阿扎爾稱罵醒盧卡庫

2018-06-20 09:07

世足首戰被瑞士撞壞 內馬爾疑有新腳傷出賽成謎

2018-06-20 09:46

日本球迷不忘撿垃圾再離場 外媒盛讚最佳應援

2018-06-20 10:22

日本「歐吉桑軍團」鬥志滿分 靠紮實拿下勝利

2018-06-19 22:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top