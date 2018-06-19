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世足熱媒體爭卡位 陸記者遭嗆「你們世界盃沒入圍神氣啥？」

國內分屍人數最多的吳應弘早已槍決 而現在呢？

日本「歐吉桑軍團」鬥志滿分 靠紮實拿下勝利

2018-06-19 22:28聯合新聞網 鄭仲嵐

大迫勇也(左)下半場關鍵進球。 路透
大迫勇也(左)下半場關鍵進球。 路透
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