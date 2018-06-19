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川金歷史性峰會後 具代表性的美韓聯合軍演取消

世足賽／擺脫貧窮和非裔歧視 盧卡庫成比利時當家射手

2018-06-19 07:21聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

2018俄羅斯世界盃足球賽G組小組賽中，比利時隊以3比0戰勝巴拿馬隊，比利時隊球...
2018俄羅斯世界盃足球賽G組小組賽中，比利時隊以3比0戰勝巴拿馬隊，比利時隊球員盧卡庫賽後跪地慶祝勝利。 新華社
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