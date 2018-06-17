親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界盃足球賽
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球

世足賽／德國後防出狀況 上半場墨西哥1：0領先

2018-06-17 23:58聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

洛薩諾(22號)率先進球。 美聯社
洛薩諾(22號)率先進球。 美聯社
分享

赫南德茲
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

盾與盾對決 塞爾維亞靠高品質自由球決勝

2018-06-17 22:46

世足賽／自由球破門 塞爾維亞1:0退哥國

2018-06-17 22:00

世足賽／冰島擋住阿根廷 全因吉祥物是「路障」

2018-06-17 20:12

發哥論足／C羅梅西較勁 VAR搶戲演繹好公平

2018-06-17 14:25

幸運女神眷顧 丹麥生擒欠運「魯」蛇

2018-06-17 14:28

世足賽／梅西12碼沒罰進 以色列國防部長稱報應

2018-06-17 13:08

世足賽／冰島兼職雜牌軍 教頭為牙醫門將是導演

2018-06-17 12:15

C羅美模女友嘲笑智利未進會內賽 被批手法太爛

2018-06-14 19:28

熱門文章

MLB／陳偉殷對前東家金鶯6局好投 5:4奪第2勝

2018-06-17 06:47

【選秀系列之6】三大待選控衛 柯瑞接班受矚目

2018-06-17 11:16

NBA／雷納德交易風波 歐尼爾：本人表態才算

2018-06-17 11:15

NBA／亞瑞查盼千萬年薪 火箭面臨抉擇

2018-06-17 11:40

NBA／詹姆斯已是傳奇 歐尼爾：無需再用奪冠證明

2018-06-17 14:32

NBA／為兒子擇校？ 傳詹姆斯造訪休士頓高中

2018-06-17 12:58

MLB／終於投過5局 陳偉殷優質先發收第2勝

2018-06-17 07:05

NBA／季後賽活躍表現 灰狼可能傾向續約羅斯

2018-06-17 16:12

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top