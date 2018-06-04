發哥論足／世界盃王朝會缺一角 義大利怎了？

當2013年11月21日烏拉圭在會外賽最後附加賽再次吊車尾入圍之後，發哥樂見世界盃歷史上首次在巴西為全球獻上「八王高峰會」。那一回比之前2010年南非世界盃更正宗的世界冠軍國家全集合盛會誕生了，也就是說2014年是名副其實的世界冠軍八個國家大會串。而本屆大賽遺憾獨缺一王義大利隊無緣出席，成了「缺一角的世界盃王朝會」。

義大利是1934、1938、1982、2006四屆世界盃冠軍，此外，藍衫軍團還贏得過1968年歐洲國家杯冠軍。但在2017年11月14日的歐洲區附加賽上，義大利兩回合總比數0比1負於瑞典，自1958年世界盃後，時隔一甲子60年後首次無緣世界盃會內賽。

義大利這曾經是世界盃歷史上僅次於巴西隊奪冠次數第二多(4次奪冠)的球隊，也擁有祖文特斯，AC米蘭和國際米蘭這樣頂尖的職足俱樂部，如今竟遭逢60年後首度無緣世界盃會內賽。這支世界足壇聞名的藍衫軍，一甲子年後沒落足下舞台，令擁戴粉絲難以接受這慘酷的事實！

義大利曾是世界盃場上的常勝軍，但本屆竟然無法踢進最後32強，讓球迷大感意外。 歐新社資料照片 分享 facebook

國際媒體直批這個惡果，早就種下了。點出這與義大利現在整個國家的處境非常類似：社會進入老齡化、政治環境一團混亂、經濟發展面臨巨大危機。而足球一直是義大利的救星，早在2006年時，義大利就處於一個困頓的局面，不過那一年，義大利隊獲得世界盃冠軍，振奮了民族精神。那時他們有里皮這樣的精神導師，把所有人都團結在一起達成奪標。

自從2010賽季，國際米蘭獲得歐冠冠軍之後，義大利在國際賽場上再無收穫。義甲聯賽的經濟吸引力遠不如英超和西甲，這也導致了一系列的惡果，俱樂部沒有好成績的支撐，得不到獎金更加負債累累、繼而無力投資青訓，然後就是人才的青黃不接。義大利著名的教練也紛紛前往海外執教，這也導致義甲聯賽的戰術創新能力下降。

去年11月14日義大利對陣瑞典的附加賽遭出局後，老將布馮、巴爾札利以及德羅西先後宣佈告別國家隊，正如巴爾札利所言，那場比賽的失利標誌著一個時代的終結。2006年那支世界盃冠軍隊的所有成員均已跟國家隊說再見了。當年藍衫軍奪冠時最年輕的國腳德羅西如今也已35歲了。

老兵不死，只是凋零。義大利60年來首次無緣世界盃，總教練范圖拉黯然下台(右)，老將布馮(左)也只能含淚謝幕。 歐新社資料照片 分享 facebook

老球迷可還記得2006年世界盃的反常奪冠現象？義大利的奪冠，在組合年齡上已顛覆傳統，平均年齡近三十(已達29歲又7個月)，打破了在那之前10屆世界盃中，沒有一支冠軍球隊平均年齡超過28歲的現象。

11月14日藍衫軍坐擁主場之利，雖然全場控球率高達75%，依舊無法攻破瑞典隊的大門，最終，兩回合比賽0比1輸給了對手。平心而論，義大利無緣世界盃雖然悲情，但無緣世界盃卻也是義大利這些年來各種問題的疊加結果，這或許是最壞的時代，但也是新生的開始。

義大利在對瑞典的附加賽中，連兩場都踢不進1球而慘遭淘汰，賽後球員難掩失望。 歐新社資料照片 分享 facebook

2018俄羅斯世界盃會內賽，嚴格說來還真是個「四大殤」！主要原因是義大利外，連荷蘭、智利以及美國這樣的代表歐洲、南美以及中北洲區的四大豪強，這次都無緣闖進會內賽，這也昭示了此乃全球四年瘋一次的足球世界盃聖殿的高水準，即使強如義大利等，也遭摒除於會內賽大門外。

荷蘭隊雖然號稱「無冕之王」的橘衣軍團，1974、1978、2010三屆世界盃殺入冠軍決賽都屈居奪取亞軍，但荷蘭隊畢竟在1988年拿到過歐洲國家杯冠軍。荷蘭隊在這次世界盃歐洲區小組賽也宣告出局，令全球球迷慨歎唏噓。

荷蘭知名球星羅本(左)也提早向世界盃說再見，留給球迷無限的懷念。 歐新社資料照片 分享 facebook

還有智利隊雖然並不算是當今足壇頂尖豪門，但是在比達爾、桑契斯這一批球星的統率下，智利隊在2015年、2016年連奪兩屆美洲國家杯冠軍，他們同樣在這次世足南美洲會外賽後黯然出局，無緣俄羅斯。

另外北美足球的霸主之一的美國隊。歷史上10次參加世界盃，最佳戰績是季軍，是中北美及加勒比海地區的霸主之一。他們在1985年首次參加中北美金杯賽，至今合計6次稱霸這項賽事（1991、2002、2005、2007、2013、2017）。但在這次世足中北美賽區會外賽，美國隊10戰3勝3平4負名列第5，也意外無緣俄羅斯大賽。

這四支世界或洲際冠軍集體缺席俄羅斯世界盃，意味著豪強陣中的布馮、桑契斯、比達爾、羅本、斯內德等大批明星無緣世界盃，這項大賽的殘酷已體現出來，讓擁戴他們的球迷傷感，也讓大賽失去了不少的球星光環。