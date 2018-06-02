世足／韓國公布23人名單 英超熱刺球星領銜

2018-06-02 16:52 中央社 台北2日電



俄羅斯世界盃最終23人名單，將以英超熱刺的中場孫興孫興慜(中)領銜。 美聯社 分享 facebook

韓國今天公布前進6月14日開踢的俄羅斯世界盃最終23人名單，將以英超熱刺的中場孫興孫興慜領銜。

25歲的孫興孫興慜是名中場好手，本季在英格蘭超級聯賽出賽37場、攻進12球，在歐洲冠軍聯賽出賽7場、攻進4球，生涯為韓國隊出賽64場、攻進21球。

總教練申台龍先前表示，將在兩場友誼賽後，決定最終23人名單。這兩場友誼賽，韓國先以2比0擊敗宏都拉斯，之後以1比3不敵波士尼亞與赫塞哥維納。

韓國足協今天宣布進軍世界盃的23人名單，其中不含金珍洙、李青龍、權敬原。

曾踢過兩屆世界盃的29歲好手李青龍，雖在英超名門水晶宮，但出賽時間並不多，在這兩場友誼賽表現也不出色，因此未獲青睞。

效力中超天津權健的權敬原，雖在對波士尼亞與赫塞哥維納的比賽獲出場機會，但表現未讓人留下深刻印象。

金珍洙則是在3月在對北愛爾蘭的友誼賽中受傷，目前仍在復健。

這次韓國隊23人名單，包括3名國家隊菜鳥，他們分別是李昇祐、文善敏、吳反錫，在這次參與兩場友誼賽之前，未曾披過韓國隊戰袍。

韓國隊接下來將到奧地利參加世界盃賽前訓練營，預計在前往俄羅斯前，將和玻利維亞、塞內加爾交手，增加實戰經驗。

韓國這次世界盃與德國、墨西哥、瑞典同在F組，18日將首戰瑞典。