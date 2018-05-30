世足／防種族歧視 英名將籲FIFA有作為

2018-05-30 21:25 聯合報 記者林宋以晴／即時報導



楊恩。 路透 分享 facebook 四年一度俄羅斯世界盃足賽開打在即，俄羅斯足協月初卻因球迷場邊針對法國球員的種族歧視言論，遭國際足總（FIFA）開罰3萬瑞士法郎（約台幣92萬元），英國曼聯32歲老將楊恩（Ashley Young）也對FIFA喊話，世界盃應全力避免此類事件重演。

3月俄羅斯與法國友誼賽，場邊球迷針對法國明星中場博格巴（Paul Pogba）等數名球員，以「猴子」種族歧視字眼挑釁，月初國際足總對俄羅斯足協開罰，盼殺雞儆猴。針對曼聯隊友博格巴遭此對待，牙買加裔英國老將楊恩說，「希望FIFA能審慎預防，一旦發生類似狀況能夠緊急應變。」

俄羅斯球迷出現種族歧視言論層出不窮，上個月兩支強權辛尼特隊（ Zenit ）與斯巴達克（Spartak）隊，就因主場內球迷種族歧視言論遭俄羅斯足協開罰，中央陸軍（CSKA）2014年就曾被迫在無球迷球場比賽以逞罰支持者，2010年奈及利亞球員更曾遭球迷高舉香蕉調侃戲弄。

楊恩說，「無論這類事件會不會發生，畢竟你不是當事者，我想沒有人會知道當下會做何反應。」楊恩也表示，英國隊還特地為此打了預防針，「我們全隊都談過這問題，當下該怎麼處理、應該避免有哪些回應。」