發哥論足／C羅、梅西拚球王 生涯最後一搏

號稱「世界足球王」者那可是足藝蓋世！近一個世紀以來，唯有公認的巴西「世界球王」比利、德國「足球皇帝」碧根鮑華、「阿根廷戰神」馬拉度納，後來者或許還勉強可算上法國王者席丹和巴西後起天王羅納度，能享有此榮譽。而他們五人稱王的基本標竿，都曾經是世界盃冠軍的大英雄。而當今紅透地球的超級雙霸阿根廷梅西和葡萄牙C羅確實超棒，但至今獨缺一座世界盃冠軍，這次世足賽將是梅羅拚球王的最後一搏。

羅那度(左)1994、2002世界盃率巴西奪冠，席丹(右)1998世界盃助法國封王，兩人也都是三屆世界足球先生，世界球王當之無愧。 歐新社資料照片 分享 facebook

無庸置疑地C羅與梅西堪稱世界足壇的現世兩大球王級大咖，尤其他倆壟斷了這十年FIFA最佳足球員的金球大獎，並且是兩大天王各拿下五次的傲人紀錄。如今C羅已33歲，而梅西也31歲了，他倆還能維持個人踢球高峰再戰世界盃，這也該是兩大天王用奪冠以證明球王榮耀的最後一次時機了。

上世紀那五大傳奇足球超級巨星的地位無可撼動。他們除了無與倫比的天賦，享譽全球的影響力，以及在俱樂部的榮譽大滿貫之外，要想成為世界足壇第一人，還有一個最關鍵的因素：就是要作為球隊的核心，並親手舉起世界盃冠軍金杯。梅羅兩人要與前輩看起，一切已俱備了唯缺一座世界盃，足球是整體的團隊競賽，非一人足以成就冠軍，上一屆梅西擦身而過差點如願，C羅則還差兩小步。

C羅(右)、梅西(左)譽滿天下，但沒有一座世界盃冠軍加持，職業生涯勢將留下遺撼。 歐新社資料照片 分享 facebook

梅西領銜阿根廷隊在2014年巴西世界盃冠軍決賽飲恨於德國腳下，雖然那屆梅西獲得了世界盃金球獎，但是與世界盃冠軍金杯相比，世界盃金球獎只是安慰性的個人榮譽，難怪在領獎臺上，梅西一點也興奮不起來，與身旁獲得金手套獎的德國門神諾伊爾成了鮮明的對比。上屆梅西駐足凝望大力神杯令人感到落寞的畫面，不知看哭了多少全世界的球迷。

梅西當道後的阿根廷隊，連續輸掉三次大賽的最後決賽，2014年世界盃決賽、2015年美洲國家杯以及2016年美洲國家杯決賽，阿根廷都丟掉冠軍。梅西曾說:「我因為這些比賽而哭泣了很多次，因為輸掉決賽，也就意味著，我無法實現整個國家的夢想。」這對國家隊是巨大的打擊，而梅西也憧憬，希望在俄羅斯世界盃奪得最後的冠軍。

梅西(右)在上屆世界盃獲頒金球獎時，一臉失落的表情。 歐新社資料照片 分享 facebook

梅西在18歲時代表阿根廷青年隊奪取了2005年世青賽冠軍，他個人還獲得了金球獎和金鞋獎雙項大獎。2008年北京奧運會上，梅西代表阿根廷國奧隊奪下了限U23以下參加的奧運金牌。他參加過2006年、2010年和2014年三屆世界盃，最好成績是以隊長身份帶領阿根廷隊獲得2014年世界盃亞軍。梅西獲獎無數，主要獎項包括2006年歐洲金童獎、五屆FIFA金球獎（2009年、2010年、2011年、2012年和2015年）、2014年世界盃金球獎。

在職業俱樂部生涯，梅西幾乎奪得了一切的榮譽，但是在美洲杯和世界盃大賽，梅西還未曾奪冠。不過他的前輩馬拉度納仍讚譽他說:「即便沒有世界盃冠軍，梅西也是偉大球員。」

至於比梅西大兩歲的C羅，以33歲年齡還持續創造踢球高峰更不簡單，2018年5月27日，C羅再領銜皇馬隊在歐冠聯賽締造了三連冠紀錄，個人更拿下生涯第5座歐冠獎盃，成歐冠改制後奪冠最多的球員，甚至與巴薩、拜仁、利物浦全隊奪冠次數相同。C羅也完成歐冠射手王6連冠，生涯7次拿下歐冠金鞋，再次甩開了5次獲得歐冠金鞋的梅西。如今C羅累計在歐戰比賽中攻進123球，也是歷史第一。

C羅在歐冠賽中戰功彪炳，進球數已是史上第一！ 歐新社資料照片 分享 facebook

C羅與梅西平分了這十年的FIFA金球獎個人榮耀，五屆FIFA金球獎（2008年、2013年、2014年、2016年和2017年）。其他個人成就上，他獲得的榮譽稱號數不勝數，多次獲得聯賽金鞋和年度MVP，多次成為年度歐冠最佳射手，多次入選歐足聯年度最佳陣容，目前他更是歐洲冠軍聯賽歷史射手榜第一人。

C羅在職業俱樂部生涯，贏得過25次頂級賽事冠軍。國家隊成就上，2016年歐洲國家杯，C羅領銜為葡萄牙隊獲得歷史性的第一個歐洲杯冠軍。除了2016年歐洲杯冠軍，他還獲得過2004年歐洲杯亞軍、2006年世界盃殿軍和2012年歐洲杯4強。

雖然俄羅斯世界盃還沒有開踢，C羅已經成為了2018年FIFA金球獎的奪獎熱門，但無論是C羅還是梅西，他倆在結束球員生涯前，心中最在意的正是上世紀世足球王前輩的指標性那座世界盃冠軍金杯，而這次已是梅羅雙王最後的機會了。