世足賽H組／揮別板凳陰影 「黃金左腳」再現

2018-05-27 13:03 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林宋以情 ／專題報導



J羅。 美聯社 分享 facebook 巴西世界盃大放異彩，上屆「金靴獎」得主哥倫比亞當家球星羅德里格斯（James Rodriguez），4年來從皇家馬德里球衣改披甲拜仁慕尼黑戰袍，重返打響名號的世界盃，將是「J羅」證明身價的最佳舞台。

哥國在上屆是睽違16年後再戰世界盃，最大功臣莫過於當年僅22歲的「J羅」，出賽5場獨進6球，率隊直闖8強才敗給地主巴西，締造隊史最佳成績；其中對烏拉圭胸部停球後凌空抽射更被評為該屆最佳進球，世界盃後掀起「J羅旋風」，重金加盟豪門皇馬。

原以為仕途就此一帆風順，「美夢成真」加盟感言言猶在耳，卻是羅德里格斯生涯不得志的開始。

這位世界盃金靴轉投皇家馬德里後，僅能當超級球星C羅納度（Cristiano Ronaldo）的替補，坐冷板凳苦無出場機會，直到去年夏天被拜仁慕尼黑以兩年一千三百萬歐元「租借」方式，告別銀河戰隊。

皇馬夢碎，羅德里格斯在拜仁慕尼黑與「伯樂」安切洛蒂（Carlo Ancelotti）重聚首，即便首季又遭逢傷勢所苦，但仍逐漸找回「黃金左腳」身手，本季23場出賽貢獻7球11助攻，拜能總裁更感謝安切洛蒂當年慧眼，租借兼具中場組織與鋒線速度的「J羅」。

相較於期待自己首顆世界盃進球的32歲老將法爾考（Radamel Falcao），擔綱進攻樞紐的26歲的羅德里格斯，盼率隊再創新猷，「我在拜仁踢了一整季，保持絕佳狀態迎接世界盃的到來。這組實力相當，我們必須全力以赴拿下晉級門票。」