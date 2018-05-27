世足賽H組／哥國J羅 槓上波蘭大隊長

2018-05-27 13:01 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林宋以情 ／專題報導



哥倫比亞當家球星「J羅」羅德里格斯。 路透 分享 facebook

四年一度的2018世界盃足球賽，將於台灣時間6月14日起至7月15日在俄羅斯進行，來自五大洲的32隊兵分八組，本刊從5月5日起連續四周的周六、周日，在運動版推出各組介紹，提前為世足賽熱身。

H組是本屆世界盃在D組之外另一個難以預測的「死亡之組」，哥倫比亞、波蘭、塞內加爾、日本皆具小組賽出線實力，隊隊沒把握。頭號種子波蘭與哥倫比亞一役關乎分組晉級態勢，同屬德甲拜仁慕尼黑的萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）與羅德里格斯（James Rodriguez）的交鋒同為一大看點。

哥倫比亞在上屆巴西世界盃是睽違16年後重返世界盃，並且技驚四座，今年由該屆金靴獎得主「J羅」羅德里格斯領銜，輔以上屆因傷缺陣、首屆也可能是最後一屆世足的32歲老將法爾考（Radamel Falcao），儘管本屆資格賽踢得差強人意，主場敗給巴拉圭，最後關頭才以分組第四驚險搭上末班車，仍被不少球評看好能突圍。

波蘭世界排名遠勝其他3隊，歐洲區資格賽僅失5球，踢進28球，僅輸一場之姿強勢晉級；但波蘭最大問題還是過度依賴隊長萊萬多夫斯基。效力德甲拜仁慕尼黑的萊萬多夫斯基，被視為當今中鋒型前鋒最佳代表，歐洲區資格賽一人包辦全隊超過半數的16球，要能從四強中出線，義甲那不勒斯雙星24歲中場傑林斯基（Piotr Zielinski）、前鋒米利克（Arkadiusz Milik）勢必得分擔重任。

波蘭隊長萊萬多夫斯基。 路透 分享 facebook

塞內加爾無疑是本屆世足最「謎樣」隊伍，在2002年首闖世界盃扮演大黑馬，在小組賽踢退衛冕軍法國、16強再破瑞典，挺進8強，令人見識到這支「特蘭加雄獅」實力。本屆塞內加爾自非洲區預賽重賽中擊敗南非，睽違16年重返世界盃舞台。效力英超利物浦的前鋒馬內（Sadio Mane），本季踢進19球含歐冠聯賽9球，寫下生涯至今代表作，盼複製16年前的劇本。

至於「藍武士」日本隊，本次名單多是熟面孔本田圭佑、長谷部誠、吉田麻也；但世界盃決賽圈開打兩個月陣前換帥，開除洋教頭哈利爾霍季奇(Vahid Halilhodzic)，由西野朗接掌兵符，軍心浮動、磨合成未知。