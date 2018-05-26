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世足／比利時英超三星 擁C羅接班人與最佳中場

2018-05-26 14:51聯合晚報 記者曾思儒／專題報導

G組由比利時和英格蘭「雙強並立」，英格蘭球迷對比利時的球星完全不陌生，包括阿扎德（Eden Hazard）、德布勞內（Kevin De Bruyne）和盧卡庫（Romelu Lukaku），都是在英超聯賽球隊效力。

C羅接班人阿扎德

阿扎德被視為接班C羅人。 美聯社
阿扎德被視為接班C羅人。 美聯社
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27歲的阿扎德是切爾西2014-15賽季及2016-17賽季的奪冠班底，為現今技術最好的球員之一；外傳他有望加盟皇家馬德里，被視為接班C羅（Cristiano Ronaldo）的不二人選。

世界最佳中場德布勞內

比利時的德布勞內是現役最佳中場。 美聯社
比利時的德布勞內是現役最佳中場。 美聯社
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德布勞內則是現役最佳中場之一，3年前就囊括德甲MVP、德國足球先生和歐霸盃最佳陣容等3項個人榮譽，同年重返英超，當時曼城共付打破隊史紀錄的5500萬英鎊轉會費；26歲的他本季在曼城有多次精彩進球，且幾乎每戰都有助攻紀錄。

比利時進球王盧卡庫

盧卡庫擁有剛果民主共和國血統，有著「魔術」外號，是「紅魔鬼」重點球員。 路透
盧卡庫擁有剛果民主共和國血統，有著「魔術」外號，是「紅魔鬼」重點球員。 路透
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盧卡庫在去年就以24歲之姿成為比利時國家隊史進球王，擁有剛果民主共和國血統，有著「魔術」外號，並且在資格賽包辦11顆進球，是「紅魔鬼」在首輪就出線的重點球員。

英格蘭在魯尼（Wayne Rooney）宣布退出國家隊後，由效力熱刺隊前鋒凱恩（Harry Kane）扛起當家球星招牌，職司前鋒的他連續4季在英超攻入超過20球，今年初已成為隊史在英超年代的進球王；只是他在3月傷了右腳踝韌帶，錯過兩場資格賽，前進俄羅斯的表現值得觀察。

史特林（Raheem Sterling）和迪亞（Eric Dier）也是英格蘭的焦點人物。23歲的史特林是曼城王牌，今年在英超射入18球、傳出11個助攻；24歲的迪亞後場角色多元，不論中後衛、右後衛都能勝任。

英超Wayne RooneyCristiano Ronaldo

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