世足／G組雙強 英格蘭凱恩當家、比利時聲勢旺

2018-05-26 14:46 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 曾思儒 ／專題報導



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俄羅斯世足賽G組可說「雙強鼎立」，世界排名高居第5的比利時無疑是最被看好的隊伍之一，世界排名12的英格蘭相較於首度晉級的巴拿馬、從未在小組賽出線過的突尼西亞也有一定差距，若沒意外，英格蘭可望和比利時攜手晉級。

比利時在資格賽就展現完整戰力，10場比賽贏下9場，唯一的失球是和希臘隊以1：1踢和；總計在資格賽共踢進43球，其中的11球是由前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）包辦。

「紅魔鬼」比利時 第13度叩關

「紅魔鬼」比利時聲勢望，這可能是他們拚世足賽冠軍機會最好的一次。 美聯社 分享 facebook

這次是「紅魔鬼」隊史第13度挑戰世界盃旅程，過往最佳戰績是1986年的第4名，今年有機會以分組龍頭之姿挺進；不過比利時過往和英格蘭交手21次，「紅魔鬼」僅僅拿過1勝，台灣時間6月29日凌晨2點的分組最終戰將尋求突破。

效力英格蘭的球員都在英超聯賽效力，和沙烏地阿拉伯是今年唯二沒有任何球員在海外打球的隊伍；今年是英格蘭連續6屆在世足賽亮相，除要尋求2006年之後首度前進16強，更要挑戰1966年之後的首座金盃。

英格蘭 凱恩當家

沒了魯尼，英格蘭隊今年由熱刺隊前鋒凱恩當家。 路透 分享 facebook

英格蘭史上最佳球員之一的魯尼（Wayne Rooney），在去年宣布退出國家隊，今年由效力熱刺隊前鋒凱恩（Harry Kane）當家，全隊只有兩名球員超過30歲，陣容年輕化。

非洲代表的突尼西亞以一戰未輸之姿從資格賽出線，不過晉級過程只踢進4球，儘管已是第5度進軍世界盃，這次在比利時、英格蘭的雙強夾擊下，陪榜機率仍高。

不過就過往和「雙強」對戰紀錄來看，突尼西亞也未必絕對落居下風，於2002年和比利時在小組賽碰頭，是以1：1踢和，和英格蘭1998對陣則以0：2敗陣。

巴拿馬 步步驚奇

巴拿馬的晉級已是大驚奇，在資格賽以1分球之差讓美國成為本屆最大遺珠之一，晉級後全國更一同放假，一同紀念隊史第一次，今年世足賽不論出現何種表現，都會寫下隊史新頁。