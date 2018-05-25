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世足／「黃金世代」傳承 新鬥牛士出征

2018-05-25 16:04世界日報 體育新聞組╱綜合報導

過往榮耀 西班牙黃金一代最後機會 美聯社
過往榮耀 西班牙黃金一代最後機會 美聯社
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伊涅斯塔（Andres Iniesta）優雅精準的傳球、拉莫斯（Sergio Ramos）堅強的防守以及大衛席爾瓦（David Silva）的睿智和得分手感，這些在今年的世界杯都看得到，但很有可能是最後一次；從10年前開啟的西班牙黃金世代，如今最後一批成員也即將從國家隊畢業。

過去的西班牙國家隊成績並不算突出，直到2008到2012年間，連拿兩屆歐洲國家杯、一屆世界杯冠軍，才開啟了西班牙史上最輝煌的時代。而這個黃金世代，則隨的卡西利亞斯、哈維的老去，在2014年世界杯一夕凋零，連小組賽都未能晉級。

然而，西班牙做為擁有皇家馬德里巴塞隆納、馬德里競技等世界頂尖球隊的國家，國家隊的換血沒有太大的阻礙。2016年洛佩特吉（Julen Lopetegui）接手後，伊斯科、德赫亞成長為新的核心，在預選賽打出9勝1平的不敗成績，昂首晉級世界杯。

「鬥牛士」主帥洛佩特吉說：「黃金世代仍然存在，這些球員仍然以他們的經驗和對勝利的渴望做出貢獻，這些不會隨著年齡消失，我確信這一點」。

當西班牙2018年稱霸歐洲國家杯，伊涅斯塔、拉莫斯和席爾瓦都是球隊不可或缺的成員。在2010年的南非世足上，皮克（Gerard Pique）和布斯克茨（Sergio Busquets）也批上鬥牛士戰袍，下個月的世界杯，上述球員也將再度披掛上陣。

洛佩特吉說：「這些老將對我們很重要，他們可以跟有機會參加世界杯的年輕球員們分享他們的經歷。」雖然沒有正式宣布之後退出國家隊，但老將們都暗示這次世界杯會是他們最後的國家隊舞台，尤其是34歲的伊涅斯塔和31歲的皮克。

伊涅斯塔說：「如果沒有奇怪的事情發生，這屆世界杯將成為我最後一次參加西班牙國家隊的比賽，黃金世代象徵一群充滿天賦的球員，並以（Tiki-taka）「密集短傳」球風著名。」這種戰術是靠短距離傳送和頻繁跑動，核心理念是保持控球權，以減低後方防守球員的壓力。

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