世足／莫斯科大學學生 抗議世界盃直播派對太吵

2018-05-24 20:18 中央社 台北24日綜合報導



世足賽即將開打。 路透 分享 facebook 4年一度的世界盃足球賽是全球體壇盛事，卻不是所有人都和足球迷一樣引頸期盼比賽趕快到來，一群莫斯科大學的學生就發起抗議，認為噪音會影響他們學習。

根據歐洲新聞網報導，一群莫斯科大學的學生，在週二走上街頭抗議，他們手上揮舞著樹枝，不滿比賽期間，將在校園附近舉辦世界盃直播派對，且為了騰出更大空間，甚至不惜砍掉更多樹木，學生們認為瘋狂球迷製造的噪音，會影響他們的學習，因此反對在校園附近設置直播派隊。

這不是莫斯科大學的學生第1次為了今年世界盃抗議，今年3月底，莫斯科大學學生就已展開連署，希望將直播派對舉辦地點，移到其他地方，年僅20歲的物理系大學生查瑞諾娃（Maria Cheremnova）就說：「我來大學是來唸書的，不是來看足球和聽這些噪音的。」

根據報導，在莫斯科的直播派對，預計可容納2萬5000人，現場將會架設大螢幕、還會播放音樂與販售啤酒，不過一旁就是莫斯科大學宿舍，大約有6500名學生入住，而學生們則反應，宿舍的隔音效果並不好。

由於俄羅斯夏天也是大學生的畢業季，因此每到6月開始就是校園的大考季，查瑞諾娃說：「你想像2萬5000人整晚就在你眼前，伴隨著燈光、大螢幕、音樂，他們不會是安靜的傢伙，他們會讓你在大考前無法睡覺，這實在太恐怖了。」