親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
法網
綜合
籃球
路跑
世界盃足球賽

布吉納法索與台灣斷交 吳釗燮：已口頭向總統請辭

去年才援贈兩架直升機 布吉納法索今宣布和我斷交

世足／莫斯科大學學生 抗議世界盃直播派對太吵

2018-05-24 20:18中央社 台北24日綜合報導

世足賽即將開打。 路透
世足賽即將開打。 路透
分享
4年一度的世界盃足球賽是全球體壇盛事，卻不是所有人都和足球迷一樣引頸期盼比賽趕快到來，一群莫斯科大學的學生就發起抗議，認為噪音會影響他們學習。

根據歐洲新聞網報導，一群莫斯科大學的學生，在週二走上街頭抗議，他們手上揮舞著樹枝，不滿比賽期間，將在校園附近舉辦世界盃直播派對，且為了騰出更大空間，甚至不惜砍掉更多樹木，學生們認為瘋狂球迷製造的噪音，會影響他們的學習，因此反對在校園附近設置直播派隊。

這不是莫斯科大學的學生第1次為了今年世界盃抗議，今年3月底，莫斯科大學學生就已展開連署，希望將直播派對舉辦地點，移到其他地方，年僅20歲的物理系大學生查瑞諾娃（Maria Cheremnova）就說：「我來大學是來唸書的，不是來看足球和聽這些噪音的。」

根據報導，在莫斯科的直播派對，預計可容納2萬5000人，現場將會架設大螢幕、還會播放音樂與販售啤酒，不過一旁就是莫斯科大學宿舍，大約有6500名學生入住，而學生們則反應，宿舍的隔音效果並不好。

由於俄羅斯夏天也是大學生的畢業季，因此每到6月開始就是校園的大考季，查瑞諾娃說：「你想像2萬5000人整晚就在你眼前，伴隨著燈光、大螢幕、音樂，他們不會是安靜的傢伙，他們會讓你在大考前無法睡覺，這實在太恐怖了。」

羅斯
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

世足／西班牙名將伊涅斯塔 加盟日本神戶勝利船

2018-05-24 20:23

世足／阿根廷重大打擊 門將羅梅羅確定傷退

2018-05-24 15:26

世足／內馬爾腳傷復元歸隊練球 巴西隊士氣大振

2018-05-23 16:32

世足／義大利退休門神布馮 不想辦告別賽

2018-05-23 16:08

世足／西班牙點將 莫拉塔竟然落選

2018-05-23 16:06

世足／ESPN百大體育名人 C羅連3年稱霸

2018-05-23 16:05

世足／英格蘭希望 凱恩當隊長

2018-05-23 15:48

世足／C羅、梅西力拚生涯不留憾 全力搶金盃

2018-05-23 15:46

世足／C羅魅力體壇第一 又壓下詹皇、梅西

2018-05-23 11:18

世足／上屆亞軍阿根廷 梅西再膺奪標重任

2018-05-22 22:20

世足／英格蘭宣布24歲凱恩擔任隊長

2018-05-22 21:49

世足／23人名單 義甲金靴成阿根廷遺珠

2018-05-22 20:56

世足／世界盃陣容捨悍將 比利時球迷傻眼

2018-05-22 15:41

海尼根揪你信義區跨夜野餐看球

2018-05-21 15:31
看更多

熱門文章

NBA／塞爾蒂克96：83勝騎士 綠衫軍搶先聽牌

2018-05-24 11:12

NBA／詹皇獨木難撐 騎士教頭：他有點累了

2018-05-24 12:15

NBA／季後賽主場勝率100％ 綠衫軍東冠先聽牌

2018-05-24 11:17

MLB／大谷斷棒安打救命 天使9局攻4分逆轉勝

2018-05-24 11:01

湯優盃羽球／戴資穎逆轉勝依瑟儂 對泰奪首點

2018-05-23 21:29

NBA／膝傷無礙G5可上場 湯普森：我沒事

2018-05-24 09:53

NBA／年度防守陣容出爐 鵜鶘2人入選最大贏家

2018-05-24 09:03

NBA／麥凱倫節目當球評 稱經歷最爛防守是騎士

2018-05-24 20:12

NBA／回應教頭疲累說 詹姆斯：我很好

2018-05-24 17:35

勇士想打下火箭 進攻仍比防守關鍵

2018-05-24 07:00

MLB／洋基攻10分贏不了 投手自評投得像屎

2018-05-24 12:01

NBA／泰托姆入選年度新秀 詹姆斯也稱讚

2018-05-24 09:31

湯優盃羽球／球后戴資穎發威 首點逆轉山口茜

2018-05-24 16:10

MLB／對決大谷未戰先轟動 田中：都是因為他

2018-05-24 09:55

湯優盃羽球／對抗泰國一姐 小戴逆轉勝

2018-05-24 00:27

湯優盃羽球／分組第二晉級 中華女團8強碰日本

2018-05-24 08:12

NBA／格林落居防守2隊 柯瑞稱是另類利多

2018-05-24 17:50

韓職／恐龍0:4不敵LG 王維中6局失4分吞第二敗

2018-05-24 20:00

台灣田徑公開賽／鄭兆村驚天一擲 短跑美女難忘

2018-05-24 17:05

MLB／不習慣休6天 韋蘭德6局失1分說有點生鏽

2018-05-24 07:56

NBA／保羅忍腿痛強攻 勝利獻給休士頓槍擊案

2018-05-24 00:27

MiLB／林子偉甩低潮猛打 李振昌斷連續三振紀錄

2018-05-24 12:43

成棒／沒金援 台中運動家隊解散

2018-05-24 00:27

細節與意外 決定火箭勇士第四戰勝負

2018-05-24 18:40

NBA／場下事業經營有成 杜蘭特歸功所處環境

2018-05-24 20:10

中職／羅力指叉球快落地 郭嚴文竟撈出致勝安

2018-05-23 22:45

NBA／督軍後空拋之城時代 瑞佛斯提前續約快艇

2018-05-24 17:40

中職／陽耀勳跳出來當英雄 悍將苦吞5連敗

2018-05-23 21:46

MLB／無意全壘打大賽 貝茲：打擊練習轟不出牆

2018-05-24 07:44

MLB／外野護墊不幫忙 多茲爾全壘打變二壘打

2018-05-24 09:04

史特拉斯堡女網／謝淑薇闖單打8強 寫最佳成績

2018-05-24 07:48

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-24 11:09

中職／陽耀勳+郭嚴文棒打羅力 送悍將5連敗

2018-05-24 00:27

保齡球／亞運代表團名單出爐 目標至少2金

2018-05-23 21:46

中職／高國輝低潮下二軍 申皓瑋升一軍先發

2018-05-24 15:28

MLB／今日戰績表 前田健太飆12K道奇完封洛磯

2018-05-24 14:42

中職／看電視突然被叫上一軍 申皓瑋嚇一跳

2018-05-24 17:07

NBA／遭警不當電擊 公鹿隊球員布朗要告

2018-05-24 17:58

湯優盃羽球／雙雙不敵頭號種子 中華隊無緣4強

2018-05-24 18:59

玉山盃／新北岳政華 中繼飆11K

2018-05-24 00:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top