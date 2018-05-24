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世足／內馬爾復元佳 巴西士氣大振

2018-05-24 15:23世界日報 體育新聞組／綜合報導

內馬爾訓練狀況佳，巴西士氣大振。 世界日報
內馬爾訓練狀況佳，巴西士氣大振。 世界日報
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巴西男足已經開始積極備戰世界盃，儘管科斯塔（Douglas Costa）在練習中大腿受傷，應不至於休息太久時間；內馬爾（Neymar）傷癒復出後展現良好狀態，則是巴西隊收到的最好消息。

內馬爾日前已經開始有球訓練，最令人振奮的就是他用康復中的右腳觸球訓練，對正在備戰俄羅斯世界盃的「森巴軍團」來說，實在是再好不過。

根據美聯社報導，內馬爾自2月右腳受傷並接受手術治療以來，一直缺席各項賽事，不過在與巴西隊的備戰訓練中，這位效力於巴黎聖日耳曼的射手與國家隊隊友熱蘇斯（Gabriel Jesus）、達尼洛（Danilo）一起進行了有球訓練。

而且最重要的是，內馬爾刻意測試他康復中的右腳，在練習中帶球突破、繞桿、遠射、和近距離射門，全部都有用到右腳，練習結束後也沒有感到任何不適。

內馬爾腳傷漸癒 巴西教練：情況優於預期

【中央社／巴西特勒索波里斯23日綜合外電報導】

在下月揭幕的世界盃上，巴西隊與瑞士、哥斯大黎加、與塞爾維亞同分在E組。在世界盃前，巴西隊計畫與克羅埃西亞隊和奧地利隊進行熱身賽。

巴西國家隊體能教練馬賽瑞迪簡（Fabio Mahseredjian）今天表示，明星前鋒內馬爾已經恢復訓練，「情況優於預期」；由於腳部骨折，內馬爾已有2個多月沒上陣。

法新社報導，俄羅斯世界盃足球賽登場前，法國足球俱樂部巴黎聖傑曼隊（Paris Saint-Germain）前鋒內馬爾（Neymar）已開始在里約熱內盧附近的特勒索波里斯（Teresopolis），與國家隊一起接受訓練。內馬爾2月受傷後，在巴西動手術。

馬賽瑞迪簡告訴記者：「他復原情況良好。每天都接受訓練。我敢說他的復原狀況優於預期。」

巴西國家隊隊醫拉斯馬（Rodrigo Lasmar）說：「他正一點一點地適應自己熟悉的各種動作。下一階段就是接受完整集訓和上場比賽。我們竭盡所能，讓他感到安心。」

巴西將於6月3日和6月10日與克羅埃西亞和奧地利舉行熱身賽，內馬爾屆時將有機會登場，6月17日將在世界盃足球賽迎戰瑞士。

此外，拉斯馬說，邊鋒柯斯塔（Douglas Costa）「肌肉輕微損傷」，可能無緣熱身賽。

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