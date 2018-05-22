親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
世界盃足球賽
棒協改選新時代

華西街蛇肉店全關了？ 同業傻眼：我們還在開啊！

世足／英格蘭宣布24歲凱恩擔任隊長

2018-05-22 21:49中央社 台北22日電

凱恩。 美聯社
凱恩。 美聯社
分享
英格蘭以1962年以來最「菜」陣容前進俄羅斯世界盃，總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）今天宣布，24歲的凱恩（HarryKane）將擔起隊長的重責大任。

效力於英格蘭超級聯賽熱刺隊的凱恩，2017-18球季攻進30球，已連續4季的進球數突破20，另外，他在本次世界盃的歐洲區資格賽出賽6場就攻進5球，進攻火力十分兇猛。

根據英國廣播公司（BBC）的報導，邵斯蓋特日前在與英格蘭隊的會議中，公開讚揚凱恩，當時邵斯蓋特對全隊說：「凱恩有許多十分出色的個人特質」。

去年6月的世界盃資格賽，凱恩在傷停補時階段的進球，幫助英格蘭以2比2扳平蘇格蘭，關鍵時刻能夠頂住壓力，是他能扛起隊長重任的一大原因，過去他為英格蘭踢了23場比賽，已累積12個進球。

邵斯蓋特認為，凱恩有崇高的信念和高水準的表現，他也有機會在未來的一段時間內，向人們證明自己是世界最好的球員之一，「能有這樣的隊長，對球隊來說十分重要」，邵斯蓋特說。

對於能掛上英格蘭隊長臂章一事，凱恩表示，能帶領隊友征戰世界盃，將是十分特別的經歷，這也讓他對世界盃的到來十分興奮，「我已經迫不及待要前進世界盃，並好好體驗一下」。

羅斯
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

世足／超越C羅成就 梅西5獲歐洲金靴獎

2018-05-21 17:58

世足／正式比賽用球 加入科技新元素

2018-05-21 16:34

世足／助攻王厄齊爾帶領 德國尋求衛冕

2018-05-21 12:45

世足／秘魯隊長喝茶涉禁藥 球員協會向FIFA請命

2018-05-21 12:40

海尼根揪你信義區跨夜野餐看球

2018-05-21 15:31

熱門文章

NBA／詹姆斯44分寫新猷 騎士扳平塞爾蒂克

2018-05-22 11:41

籃球／赴美目標挑戰NCAA 高國豪被矮將激到

2018-05-22 15:33

NBA／巴克利又槓格林 杜蘭特神回應

2018-05-22 13:14

NBA／勇士潛危機 伊古達拉G4出賽成疑

2018-05-22 08:10

NBA／考佛板凳挺身而出 同梯詹姆斯倍感驕傲

2018-05-22 14:30

NBA／詹姆斯超越賈霸 季後賽進球數史上第一

2018-05-22 10:48

NBA／戰局被扳平 綠衫軍教頭：變3戰2勝制

2018-05-22 14:17

NBA／談綠衫軍防守策略 詹姆斯：全部都見識過

2018-05-22 17:46

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top