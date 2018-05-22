世足／英格蘭宣布24歲凱恩擔任隊長

2018-05-22 21:49 中央社 台北22日電



凱恩。 美聯社 分享 facebook 英格蘭以1962年以來最「菜」陣容前進俄羅斯世界盃，總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）今天宣布，24歲的凱恩（HarryKane）將擔起隊長的重責大任。

效力於英格蘭超級聯賽熱刺隊的凱恩，2017-18球季攻進30球，已連續4季的進球數突破20，另外，他在本次世界盃的歐洲區資格賽出賽6場就攻進5球，進攻火力十分兇猛。

根據英國廣播公司（BBC）的報導，邵斯蓋特日前在與英格蘭隊的會議中，公開讚揚凱恩，當時邵斯蓋特對全隊說：「凱恩有許多十分出色的個人特質」。

去年6月的世界盃資格賽，凱恩在傷停補時階段的進球，幫助英格蘭以2比2扳平蘇格蘭，關鍵時刻能夠頂住壓力，是他能扛起隊長重任的一大原因，過去他為英格蘭踢了23場比賽，已累積12個進球。

邵斯蓋特認為，凱恩有崇高的信念和高水準的表現，他也有機會在未來的一段時間內，向人們證明自己是世界最好的球員之一，「能有這樣的隊長，對球隊來說十分重要」，邵斯蓋特說。

對於能掛上英格蘭隊長臂章一事，凱恩表示，能帶領隊友征戰世界盃，將是十分特別的經歷，這也讓他對世界盃的到來十分興奮，「我已經迫不及待要前進世界盃，並好好體驗一下」。