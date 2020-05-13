顏清標次子捐肝救父 妻子就是5年前「失聯遊法正妹」

鎮瀾宮董事長顏清標今天到高雄長庚醫院接受換肝手術，顏家幕僚證實二兒子顏仁賢捐肝救父。顏仁賢在台中經營餐飲業，不涉政治，平日喜歡健身，此次與父親配對成功，展現孝心。

顏清標育有4子1女，大兒子前立委顏寬恒、二兒子顏仁賢，獨生女為現任台中市議會副議長顏莉敏。顏清標去年初才接受白內障手術，今年初接受身體健康檢查，發現肝臟「甲種胎兒蛋白」數值異常，進一步檢查發現肝臟腫瘤，決定進行換肝移植手術。

顏家友人表示，顏仁賢目前住在沙鹿，是顏清標子女中最有生意頭腦，在台中經營高檔鐵板燒店，後開了火鍋店，平常不菸不酒，勤於健身。

知情人士指出，顏仁賢配對成功捐肝救父，11日到高雄長庚醫院住院，今天上午接受活體換肝手術，由有台灣換肝權威之稱的高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆率領醫院換肝團隊進行手術。

顔清標的二兒子顏仁賢丶媳婦黃子涵今補辦婚宴。圖/讀者提供

顏仁賢的妻子為5年前的「失聯遊法正妹」黃子涵，當年黃子涵哥哥心急發文求救，顏清標一家人也協助幫忙，黃子涵返國後與顏仁賢結婚，目前育有1子1女。

兩人的婚禮相當低調登記後，去年3月補請婚宴，顏清標在台中林酒店席開百桌，消息傳開後，桌數爆滿增加，當天出席者有前總統馬英九、前立法院長王金平、前台中市長胡志強等，都親自到場祝賀，現場嘉賓冠蓋雲集。