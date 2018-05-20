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哈利梅根王室婚禮 全球600萬則推文談論

2018-05-20 11:55中央社 巴黎19日綜合外電報導

英國哈利王子與美國影星梅根馬克爾的婚禮19日舉行。 路透
英國哈利王子與美國影星梅根馬克爾的婚禮19日舉行。 路透
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根據法國社群媒體監控公司Visibrain，英國王子哈利和美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle）的婚禮，有近600萬人推文抒發己見。

Visibrain表示，格林威治18日22時00分和19日18時00分這段時間，全球有595萬8379則關於英國王室婚禮的推文，450萬則有「#王室婚禮（#RoyalWedding）」的主題標籤。

哈利胞兄威廉王子2011年4月29日迎娶凱特．密道頓（Kate Middleton）時，類似時間間隔有177萬4435則推文，不過推特於2006年創立，此時仍處在相對初期階段。

今天最轟動的推文之一是英國廣播公司第3台（BBC3）所發出，它將大批民眾沿街爭睹哈利和梅根的照片，拿來跟美國總統川普2017年初就職典禮觀禮人潮相比。

BBC 3一公布推文立即吸引6萬500個轉推和17萬5000個讚。

不過不是每個人都欣賞這則推文。美國媒體TheInquisitr報導，許多人稱這是沒完沒了的假新聞。查核數據後，這新聞也許真的有點假。英國王室婚禮今天估計吸引約10萬人到現場爭睹新人風采，比川普出任美國第45位總統就職大典的觀禮群眾還少。

不過對照兩張照片，英國溫莎（Windsor）今天人潮確實看起來比2017年美國國家廣場（National Mall）還多。The Inquisitr報導，這有部分要歸因於兩張照片拍攝的角度。

英國婚禮王室

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