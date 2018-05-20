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哈利梅根婚禮 非裔牧師激情演說成矚目焦點

2018-05-20 00:27中央社 英格蘭溫莎19日綜合外電報導

英國哈利王子與美國女星梅根馬克爾今天圓滿完婚，美國牧師孔茂功在婚禮上發表熱情洋溢的證詞，講述愛的重要性，讓他成為全場矚目焦點。

孔茂功（Michael Curry）是美國聖公會首位非裔美籍主席主教，他在溫莎城堡（Windsor Castle）聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）引用美國民權領袖金恩博士（Martin Luther King）所說的話，作為他的證詞開場白。

法新社報導，他引述金恩說過的話：「我們必須發現愛的力量，愛的救贖力量，這麼一來，我們將能使這個舊世界轉變成嶄新世界，愛是唯一的方法。」

來自芝加哥的孔茂功口若懸河地說：「愛有力量，不要低估它，甚至也不要太美化它，那是一種力量，愛的力量。」

65歲的孔茂功還說到奴隸制度，提及奴隸傳唱聖歌（spiritual music）的心靈治癒能力。

新娘梅根（Meghan Markle）的非裔美籍母親拉格蘭（Doria Ragland）祖先是奴隸。事實上，她的姓氏來自於一名奴隸主。

孔茂功的激情演說在社群媒體推特（Twitter）上獲得許多正面評價。

推特網友@nat_sinclair93貼文寫道：「這位牧師剛在王室婚禮上大出鋒頭。」

電視節目主持人皮爾斯摩根（Piers Morgan）也在推特貼出孔茂功的照片，並寫上一句話：「我的新英雄！」

奴隸婚禮

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