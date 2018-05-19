哈利告訴梅根：我準備好好喝一杯了！

2018-05-19 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



新婚的英國哈利王子與妻子梅根19日參加英國女王伊麗莎白二世作東的午宴，哈利告訴梅根：「我已經準備好好喝一杯了！」（I'm ready for a drink now!），好心情顯露無遺。午宴約邀請600人，梅根將發表婚後首場演說。