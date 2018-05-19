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哈利梅根世紀婚 黛妃最愛白玫瑰裝飾現場

2018-05-19 23:09中央社 英格蘭溫莎19日綜合外電報導

美國女星梅根馬克爾今天與英國哈利王子成婚，眾家明星受邀觀禮，街頭數萬人喝采，全球更有數億人關注這場世紀婚禮。裝飾現場的白玫瑰，則是哈利母親黛妃生前的最愛。

法新社報導，透過轉播可以看到哈利和梅根馬克爾（Meghan Markle）的母親拉格蘭（Doria Ragland）感動落淚，在英國國教會精神領袖、坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）主持下，哈利和梅根交換誓言。

梅根戴著白色長頭紗和光彩奪目的冠狀頭飾，乘車抵達溫莎城堡聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）。哈利的92歲祖母英國女王伊麗莎白二世（QueenElizabeth II）和祖父菲立普親王（Prince Philip）也出席婚禮。

歌手艾爾頓強（Elton John）、好萊塢男星喬治克隆尼（George Clooney）、足球明星貝克漢（DavidBeckham）、網球名將小威廉絲（Serena Williams）和美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）都是座上賓。

36歲的梅根先獨自走一段紅毯，之後由哈利的父親王儲查爾斯（Prince Charles）牽著梅根的手陪伴她走到聖壇前。

當身穿深色軍服的哈利和哥哥兼伴郎威廉王子抵達教堂時，數萬民眾爆出歡呼聲。

許多民眾為了取得最佳觀禮位置，在溫莎城堡外紮營過夜。哈利和梅根在婚禮結束後，搭乘敞篷馬車向民眾揮手致意。

聖喬治禮拜堂內的風琴台和西門門口，都有已故英國王妃黛安娜最喜愛的白玫瑰裝飾。

英國婚禮女王

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