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哈利梅根世紀婚禮 全球數百萬人見證幸福

2018-05-19 23:09中央社 溫莎19日綜合外電報導

英國哈利王子與美國女星梅根馬克爾今天在融合傳統和現代風格的婚禮中，完成終身大事。婚禮來賓眾星雲集，不少王室迷遠道而來。全球更有數百萬人在螢幕前見證這場世紀婚禮。

歷史悠久的溫莎小鎮一早就擠滿各地前來一睹王室新人風采和世紀婚禮的瘋狂粉絲。不少人好幾天前就來卡位，一名王室迷說：「我期待這次婚禮，這是一場與眾不同的婚禮，浪漫的婚禮。」

就在婚禮前幾小時，白金漢宮宣布，哈利王子和梅根分別受封為薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）和薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）。

梅根戴著白色長頭紗和光彩奪目的王冠，乘車抵達溫莎城堡聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）。

建於15世紀的聖喬治禮拜堂內的管風琴台和西門門口，佈置了已故英國王妃黛安娜喜愛的白玫瑰裝飾。

哈利的92歲祖母英國女王伊麗莎白二世（QueenElizabeth II）和祖父菲立普親王（Prince Philip）也有出席婚禮。

歌手艾爾頓強（Elton John）、好萊塢男星喬治克隆尼（George Clooney）、足球明星貝克漢（DavidBeckham）、網球名將小威廉絲（Serena Williams）和美國影視名人歐普拉（Oprah Winfrey）都是座上賓。

36歲的梅根穿著一襲典雅的長袖白色禮服，步入15世紀聖喬治禮拜堂中段，接著由哈利父親王儲查爾斯（Prince Charles）挽著梅根的手，走向在聖壇等待的新郎哈利。

在英國國教會精神領袖、坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）主持下，哈利和梅根交換誓言。梅根馬克爾（Meghan Markle）的母親拉格蘭（Doria Ragland）感動落淚。

兩人交換誓詞將深愛及珍惜彼此，至死方休，33歲的哈利接著在英國女王伊麗莎白二世、王室年長成員及在場貴賓面前，將金色戒指戴上梅根無名指。

坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）接著說：「在上帝和在場人士的見證下，哈利和梅根已同意互許終身並交換誓詞。」

威爾比說：「他們已宣告婚姻成立，交換婚戒，我在此宣布他們結為夫妻。」

講道活潑生動的美國聖公會主席孔茂功（MichaelCurry）主教，在婚禮上發表熱情洋溢演說，講述愛情的重要性。

哈利和梅根婚禮結束後，搭乘敞篷馬車離去，沿途向城堡外守候的民眾揮手致意。許多民眾為了最佳的觀禮位置，在溫莎城堡外紮營過夜。

一名王室迷說：「這大概是短時間內不會出現的盛事，得等到喬治王子結婚或另一場加冕典禮。」

警方預估湧入現場的群眾將達約10萬人。

婚禮英國王室

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