威廉開玩笑「我的褲子好緊！」 安撫緊張的新郎哈利

2018-05-19 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



英國哈利王子19日和梅根結婚，胞兄威廉王子當伴郎。當天兩人皆穿著皇家藍色騎兵團的軍裝，和2011年威廉結婚、哈利當伴郎時的裝束相似。兩人步行至聖喬治禮拜堂後進入會場，期間偶爾低聲交談，據稱威廉向哈利抱怨：「我的制服褲子好緊！」可能是近來有些發福。