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英國皇室婚禮／梅根婚紗預算1600萬 花費近凱特的2倍

2018-05-19 21:40聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

哈利王子與美國女星梅根馬可的這場皇室婚禮中，新娘梅根馬可的婚紗品牌最受關注，先前有傳Stella McCartney或Ralph & Russo可能出線，最後她穿紀凡希創意總監克萊兒．韋特．凱勒打造的平肩剪裁婚紗現身，相較於凱特王子妃的婚紗更為簡約，僅於頭紗有刺繡設計，呼應了英國皇室的嚴謹保守，但也展現了大器知性的品味。

凱特王妃在2011年穿的是Alexander McQueen創意總監Sarah Burton設計的婚紗，據傳造價25萬英鎊，而英國《每日郵報》報導本次哈利王子婚禮預算上看3千萬英鎊，其中婚紗支出即達40萬英鎊、大約1,600萬新台幣，超過當年凱特王子妃的婚紗預算近2倍。而Alexander McQueen無疑是凱特王妃的愛牌，她在梅根大婚這一天再度穿上Alexander McQueen服裝，搭配Philip Treacy的帽子、Jimmy Choo鞋履，優雅端莊不搶鋒頭。

但以最夢幻、最奢華的婚紗而論，1981年黛安娜王妃身穿25英尺長、約760公分的曳地白紗，華麗無人能及，這件婚紗由David Emanuel和其前妻Elizabeth共同打造，塔夫塔絲綢婚紗縫繡了上萬個細緻的珍珠及亮片，在當時造價1.2萬美元、隨物價粗估相當於現今台幣上百萬，目前這件婚紗由威廉王子與哈利王子共同保管。

梅根馬可穿紀凡希創意總監克萊兒．韋特．凱勒打造的平肩剪裁婚紗。(法新社)
梅根馬可穿紀凡希創意總監克萊兒．韋特．凱勒打造的平肩剪裁婚紗。(法新社)
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黛安娜王妃在世紀婚禮穿上曳地長紗達約760公分的夢幻婚紗。(法新社)
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凱特王妃在2011年時穿著Alexander McQueen婚紗。(歐新社)
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凱特王妃在2011年時穿著Alexander McQueen婚紗。(法新社)
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黛安娜王妃在世紀婚禮穿上曳地長紗達約760公分的夢幻婚紗。(法新社)
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梅根馬可穿紀凡希創意總監克萊兒．韋特．凱勒打造的平肩剪裁婚紗。(法新社)
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婚紗哈利王子

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