英國皇室婚禮／梅根婚紗預算1600萬 花費近凱特的2倍

2018-05-19 21:40 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



在哈利王子與美國女星梅根馬可的這場皇室婚禮中，新娘梅根馬可的婚紗品牌最受關注，先前有傳Stella McCartney或Ralph & Russo可能出線，最後她穿紀凡希創意總監克萊兒．韋特．凱勒打造的平肩剪裁婚紗現身，相較於凱特王子妃的婚紗更為簡約，僅於頭紗有刺繡設計，呼應了英國皇室的嚴謹保守，但也展現了大器知性的品味。

凱特王妃在2011年穿的是Alexander McQueen創意總監Sarah Burton設計的婚紗，據傳造價25萬英鎊，而英國《每日郵報》報導本次哈利王子婚禮預算上看3千萬英鎊，其中婚紗支出即達40萬英鎊、大約1,600萬新台幣，超過當年凱特王子妃的婚紗預算近2倍。而Alexander McQueen無疑是凱特王妃的愛牌，她在梅根大婚這一天再度穿上Alexander McQueen服裝，搭配Philip Treacy的帽子、Jimmy Choo鞋履，優雅端莊不搶鋒頭。