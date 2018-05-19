英國皇室娶美國平民 梅根並非最爭議新娘

2018-05-19 21:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇詠智 ╱即時報導



英國皇室娶進有非裔血統的巧克力美人梅根馬克爾，被視為觀念開放的又一大突破。皇室多年來對於王子、公主的終身大事態度慎重，對象的挑選嚴格，梅根是美國平民又曾離過一次婚，是繼當年「不愛江山愛美人」愛德華八世被迫遜位後，英皇室終於能夠坦然接納並非首度婚姻的美國女性。

雖然英國皇室並沒實權，對於人民來說是「象徵性」的共主，但傳統包袱仍然沉重。當年愛德華八世執意要娶曾2度離婚的美國名媛辛普森夫人，引發軒然大波，在英國國教中決不允許國王娶一名離婚女子，且女子的前夫尚在世。愛德華八世被逼考慮退讓，像是婚後妻子妻子不享有因丈夫而來的地位頭銜等等，無奈首相仍反對。愛德華八世最後只有向母親與家人求援，可惜母親也仍堅持不接受一位來自美國的離婚女子擁有公爵夫人的頭銜，愛德華八世不惜拿「退位」為要脅，英皇室亦不為所動，最終愛德華八世宣告遜位，由弟弟接任為喬治六世，自己退居溫莎公爵的頭銜，結婚時也沒有任何皇親國戚來參加。