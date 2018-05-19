英國皇室13億世紀婚禮 女星梅根馬克爾嫁哈利王子
英國哈利王子與美國女星梅根馬克爾的13億台幣皇家婚禮，在溫莎城堡聖喬治禮拜堂內圓滿完成。英國皇室不但特別在影音平台與社群網站上開了直播，溫莎小鎮也湧進10萬人一睹眾皇室成員的丰采。哈利王子一早來到溫莎堡，已有大批人龍守候在旁，向他握手、道賀，更人獻上泰迪熊作為禮物，哈利也開心收下。
33歲的哈利王子曾經是英國皇室出了名的叛逆男孩，曾經放浪不羈，三天兩頭鬧事、上報，外界一度視他為永遠的黃金王老五，不認為他會有收心、走入家庭的一天，沒想他和梅根馬克爾透過友人撮合約會，竟然一拍即合，兩人的婚禮更成為自7年前哈利的哥哥威廉在倫敦與凱特結婚後，最受矚目的世紀大婚。
早先嚴格保密的婚紗，穿在梅根身上果真典雅又吸睛，她的母親朵莉亞穿上淡綠色的套裝，顯得頗為典雅，陪著她坐上禮車前往婚禮現場。她的父親因早先鬧出和狗仔合作拍攝為婚禮準備的假照片風波，決定為了顧及親家顏面，以個人健康因素為由缺席，所以梅根是由準公公查爾斯王子的陪伴走向哈利的身邊。梅根婚後得到的頭銜將為「薩塞克斯公爵夫人」，因哈利在婚禮前3個小時獲封「薩塞克斯公爵」，梅根與嫂嫂「劍橋公爵夫人」凱特的頭銜相仿。
哈利和梅根的結合不但突破皇室傳統，兩人也特別邀請上千位平民入內觀禮，是英國王子成婚的第一次。在眾目睽睽下，哈利與擔任伴郎的哥哥威廉穿著軍裝進場，看到穿上白紗的梅根，不禁露出笑容，哈利忍不住稱讚梅根看起來美極了。兩人交換誓詞後，聖詩班「國度合唱團」獻唱美國經典名曲「Stand by Me」，讓婚禮增加了些代表新娘出身的北美風情。哈利不忘向母親黛安娜致意，婚禮上也唱了黛安娜葬禮最後一首詠唱的聖詩「Guide Me, O Thou Great Redeemer」再次勾起人們的懷念。整個婚禮過程，哈利不時情緒激動，梅根始終笑容滿面，擔任花童的喬治王子、夏綠蒂公主則可愛吸睛。
留言