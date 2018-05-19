英國皇室13億世紀婚禮 女星梅根馬克爾嫁哈利王子

2018-05-19 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇詠智 ╱即時報導



英國哈利王子與美國女星梅根馬克爾的13億台幣皇家婚禮，在溫莎城堡聖喬治禮拜堂內圓滿完成。英國皇室不但特別在影音平台與社群網站上開了直播，溫莎小鎮也湧進10萬人一睹眾皇室成員的丰采。哈利王子一早來到溫莎堡，已有大批人龍守候在旁，向他握手、道賀，更人獻上泰迪熊作為禮物，哈利也開心收下。

33歲的哈利王子曾經是英國皇室出了名的叛逆男孩，曾經放浪不羈，三天兩頭鬧事、上報，外界一度視他為永遠的黃金王老五，不認為他會有收心、走入家庭的一天，沒想他和梅根馬克爾透過友人撮合約會，竟然一拍即合，兩人的婚禮更成為自7年前哈利的哥哥威廉在倫敦與凱特結婚後，最受矚目的世紀大婚。

早先嚴格保密的婚紗，穿在梅根身上果真典雅又吸睛，她的母親朵莉亞穿上淡綠色的套裝，顯得頗為典雅，陪著她坐上禮車前往婚禮現場。她的父親因早先鬧出和狗仔合作拍攝為婚禮準備的假照片風波，決定為了顧及親家顏面，以個人健康因素為由缺席，所以梅根是由準公公查爾斯王子的陪伴走向哈利的身邊。梅根婚後得到的頭銜將為「薩塞克斯公爵夫人」，因哈利在婚禮前3個小時獲封「薩塞克斯公爵」，梅根與嫂嫂「劍橋公爵夫人」凱特的頭銜相仿。